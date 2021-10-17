الحرارة إلى انخفاض وفرصة لزخات مطرية فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويصبح مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 40 كم/سا أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداً بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…