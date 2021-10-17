SCS-NET

مصر تسجل مزيداً من الإصابات بكورونا وتطرح جرعة ثالثة للتطعيم

2021-10-17

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 42 وفاة و874 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس ارتفع إلى 317585 فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 17926.

بدوره تحدث محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية عن إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا لكبار السن والطواقم الطبية وقال تاج الدين في تصريح تلفزيوني إنه يمكن إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لمن مضى على تطعيمه عام من أجل زيادة المناعة لديه لافتاً إلى أن كبار السن والكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة يشكلون الأولوية في إعطاء الجرعة الثالثة.

انظر ايضاً

مصر تسجل 41 وفاة بفيروس كورونا وإصابة 861 حالة

القاهرة-سانا سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 39 حالة وفاة و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved