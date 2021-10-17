مصر تسجل مزيداً من الإصابات بكورونا وتطرح جرعة ثالثة للتطعيم

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 42 وفاة و874 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس ارتفع إلى 317585 فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 17926.

بدوره تحدث محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية عن إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا لكبار السن والطواقم الطبية وقال تاج الدين في تصريح تلفزيوني إنه يمكن إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لمن مضى على تطعيمه عام من أجل زيادة المناعة لديه لافتاً إلى أن كبار السن والكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة يشكلون الأولوية في إعطاء الجرعة الثالثة.