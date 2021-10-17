مصرع 11 تلميذا جراء غرقهم بمقاطعة جاوة الأندونيسية

جاكرتا – سانا

لقي أحد عشر تلميذا مصرعهم خلال نزهة مدرسية لتنظيف نهر في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ديدن ريدوانسيه رئيس مكتب باندونغ للبحث والإنقاذ قوله إن 150 تلميذاً من مدرسة إعدادية كانوا يشاركون في تنظيف ضفاف نهر سيليور عندما انزلق 21 منهم في المياه ما أدى إلى وفاة 11 تلميذا موضحا أن الطقس كان جيدا ولم يكن هناك فيضان مفاجئ إلا أن الأطفال الذين غرقوا كانوا يمسكون بأيدي بعضهم وعندما انزلق أحدهم تبعه الآخرون.

وتمكن سكان قريبون وفريق إنقاذ من إنقاذ 10 من الطلاب الذين تم إرسالهم إلى مستشفى قريب.

وفي شباط العام الماضي لقي ستة طلاب على الأقل حتفهم بعد غرقهم في نهر في منطقة سليمان بمقاطعة يوجياكارتا.