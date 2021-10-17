إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي

بغداد-سانا

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية نتائج الانتخابات الأولية لمجلس النواب في البلاد بعد الانتهاء من عملية التدقيق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد اليوم “حرصنا على الالتزام بالإعلان عن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من الاقتراع حيث تم إكمال تدقيق 3681 محطة اقتراع وإضافتها إلى النتائج الأولية” مشيراً إلى أن النتائج المعلنة أولية ويمكن الطعن بها.

وأضاف عدنان أن المفوضية لم تتأثر بأي صراع سياسي وملتزمة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.

وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنداوي أعلن في وقت سابق اليوم اكتمال العد والفرز اليدوي للأصوات في جميع المحطات الانتخابية المحجورة.

يذكر أن عمليات التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي جرت الأحد الماضي حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة الأولية فيها بلغت 41 بالمئة.