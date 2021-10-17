توقيف عسكري لبناني من المتورطين بالاعتداء على المحتجين في الطيونة

بيروت-سانا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني توقيف عسكري والتحقيق معه بعد ظهوره في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطلق النار باتجاه المحتجين في منطقة الطيونة ببيروت أول أمس ما أسفر عن سقوط سبع ضحايا وعشرات الجرحى.

وقالت القيادة في بيان الليلة: “انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عسكرياً لبنانياً يطلق النار باتجاه المحتجين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة في بيروت” موضحة أن العسكري مطلق النار “يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص”.

من جهتها أعلنت مصادر أمنية لقناة المنار اللبنانية أن عدد الموقوفين على خلفية أحداث الطيونة بلغ 20 شخصاً مؤكدة أن التحقيقات تتركز حول هويات المخططين والمنفذين والذين استقدموا من خارج المنطقة للمشاركة في هذه الأحداث.

وقالت المصادر إن “كاميرات المراقبة أظهرت التحضيرات المسبقة للاعتداء على المتوجهين للمشاركة في التظاهرة أمام قصر العدل ما يشير إلى كمين معد” مشيرة إلى أن خريطة بدء أحداث الطيونة “بدأت تتضح”.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت أمس 19 مسلحاً ممن ثبت تورطهم بالاعتداء المسلح على المحتجين في منطقة الطيونة ببيروت.