كورونا تصيب أكثر من 241 مليوناً حول العالم

عواصم- سانا

اقتربت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حول العالم منذ بدء تفشيه فى كانون الأول عام 2019 من الخمسة ملايين حالة فيما تجاوزت الإصابات أكثر من 241 مليونا وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 241072290 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4908079 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 218297113 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 743880 حالة وفاة من أصل 45743070 إصابة تليها الهند مع تسجيل 452156 وفاة من أصل 34066738 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 602727 حالة وفاة من 21627476 إصابة.