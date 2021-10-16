استشهاد ثلاثة أطفال بانفجار لغم من مخلفات “داعش” بريف السويداء

السويداء-سانا

استشهد ثلاثة أطفال وجرح ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في قرية الساقية بريف السويداء الشمالي.

وذكر مصدر في شرطة السويداء لمراسل سانا أن لغما من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي انفجر مساء اليوم في قرية الساقية بريف السويداء الشمالي ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة ثلاثة آخرين.

وبين المصدر أن أحد الأطفال المصابين إصابته خطيرة وتم نقله إلى مشافي دمشق فيما تم نقل الطفلين الآخرين إلى مشافي السويداء.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى تفخيخ المنازل والبنى التحتية وزراعة الألغام والعبوات الناسفة في الأراضي الزراعية لدب الذعر في نفوس الأهالي لمنعهم من العودة إلى أراضيهم.