مؤتمر الأحزاب العربية: أحداث الطيونة جريمة موصوفة

بيروت-سانا

استنكرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بشدة ما جرى في محلة الطيونة في بيروت أول أمس مؤكداً أنها “جريمة موصوفة ارتكبتها عصابات إجرامية تنفيذاً لأجندة أمريكية وصهيونية”.

وقالت الأمانة العامة في بيان اليوم إن “ما جرى في الطيونة استحضار خطير للفتنة ومحاولة افتعال للاقتتال الداخلي تنفيذاً للأجندة الصهيونية الأمريكية التي تستهدف لبنان عموماً والمقاومة اللبنانية بأحزابها كافة خصوصاً”.

ودعا البيان الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية إلى عدم التهاون مع منفذي الأحداث بدءاً بمن أصدر الأوامر وحرض وخطط ونفذ وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

وأكدت الأمانة العامة وقوف المؤتمر العام للأحزاب العربية إلى جانب المقاومة التي دافعت عن شرف الأمة وهزمت الإرهاب بوجهيه الصهيوني والتكفيري.

وكان سبعة لبنانيين قتلوا أول أمس وأصيب ستون آخرون بجروح جراء كمين نفذه مسلحون من ميليشيا حزب القوات اللبنانية بحق متظاهرين سلميين خرجوا للتعبير عن موقفهم الرافض لتسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.