إعادة الكهرباء لمدينة شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

أعادت ورشات قسم كهرباء مدينة شهبا بالسويداء التيار الكهربائي لنحو 50 بالمئة من منازل المواطنين في المدينة التي انقطعت عنها التغذية الكهربائية من جراء تعد حصل على خط التوتر متوسط 20 ك .ف بعد منتصف الليلة الماضية.

وذكر رئيس قسم كهرباء مدينة شهبا المهندس مغير الشوفي في تصريح لمراسل سانا أنه بعد الكشف من قبل عناصر القسم تبين وجود قطع في كبل التوتر الواقع على خلية المركز الرئيسية بقصد السرقة ما تسبب بانقطاع الكهرباء مبينا أن ورشات القسم عالجت هذا التعدي وأعادت التيار الكهربائي للخدمة مجدداً مع الاستمرار بتطبيق برنامج التقنين الموضوع.

ولفت المهندس الشوفي إلى أهمية تعاون المجتمع المحلي لوضع حد للتعديات التي تحصل على الشبكة وخاصة في ضوء وجود نقص بالمواد من جراء الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

عمر الطويل