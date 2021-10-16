SCS-NET
عــاجــل مراسل سانا في القنيطرة: استشهاد الأسير المحرر مدحت الصالح نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي برشقات من الرصاص أثناء عودته إلى منزله في موقع عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة

إعادة الكهرباء لمدينة شهبا بالسويداء

2021-10-16

السويداء-سانا

أعادت ورشات قسم كهرباء مدينة شهبا بالسويداء التيار الكهربائي لنحو 50 بالمئة من منازل المواطنين في المدينة التي انقطعت عنها التغذية الكهربائية من جراء تعد حصل على خط التوتر متوسط 20 ك .ف بعد منتصف الليلة الماضية.

وذكر رئيس قسم كهرباء مدينة شهبا المهندس مغير الشوفي في تصريح لمراسل سانا أنه بعد الكشف من قبل عناصر القسم تبين وجود قطع في كبل التوتر الواقع على خلية المركز الرئيسية بقصد السرقة ما تسبب بانقطاع الكهرباء مبينا أن ورشات القسم عالجت هذا التعدي وأعادت التيار الكهربائي للخدمة مجدداً مع الاستمرار بتطبيق برنامج التقنين الموضوع.

ولفت المهندس الشوفي إلى أهمية تعاون المجتمع المحلي لوضع حد للتعديات التي تحصل على الشبكة وخاصة في ضوء وجود نقص بالمواد من جراء الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

عمر الطويل

انظر ايضاً

انقطاع الكهرباء عن 15 ألف منزل في برلين

برلين-سانا تسبب حريق يشتبه بأنه متعمد في قطع الكهرباء عن نحو 15 ألف منزل بالعاصمة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved