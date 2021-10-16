مياه دمشق تقطع تغذية بعض المناطق الأحد والاثنين القادمين للصيانة

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق عن قطع المياه لمدة 24 ساعة غداً الأحد عن بعض مناطق وأحياء المدينة للقيام بأعمال صيانة على الخطوط الرئيسية المغذية لها على أن يعود تزويدها صباح الاثنين 18-10-2021 وفق برنامج التزويد المعتاد.

وحسب بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك ستقطع المياه يوم غد الأحد لمدة 24 ساعة عن مناطق البرامكة وقبر عاتكة وشارع خالد بن الوليد والحريقة وباب مصلى ودف الشوك والمنطقة الصناعية ودمشق القديمة وكورنيش الميدان وميدان سكة وزاهرة وتضامن ومخيم اليرموك والقاعة والحقلة ودويلعة.

كما تشمل المناطق المزة القديمة والشيخ سعد وشارع الجلاء ومحيط مشفى 601 وأوتستراد المزة كاملاً والفيلات الشرقية وطريق المطار القديم وشرائح قدسيا-شارع الشهيد باسل الأسد والخياطين وشارع علي بن أبي طالب والأحداث وكذلك جديدة الشيباني وأشرفية الوادي والتجمعات المستفيدة من تقاطع صحارى.

وذكر البيان أن المياه ستقطع يوم الاثنين الموافق 18-10-2021 لمدة 24 ساعة عن مناطق محيط وزارة التعليم العالي ودوار المواساة وأتوستراد 17 نيسان وتنظيم كفر سوسة وكفر سوسة البلد والحمرية ونهر عيشة والدحاديل وبيادر نادر وكفر سوسة لوان وأتوستراد العدوي والتجارة وشرقي التجارة وساحة العباسيين وساحة التحرير وشارع مرشد خاطر وساحة باب توما والزبلطاني ومحيط سوق الهال والشيخ محي الدين والعفيف والجبة والميسات شرقي ركن الدين برنية وأسد الدين وركن الدين ومساكن برزة وجزر السكن الشبابي في قدسيا على أن يعود التزويد للمناطق المذكورة صباح الثلاثاء 19-10-2021 وفق برنامج التزويد المعتاد.

علي عجيب