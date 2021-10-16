نادي الأسير الفلسطيني يحذر من تدهور الوضع الصحي لناصر أبو حميد

القدس المحتلة-سانا

حذر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقه وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

ونقلت وكالة وفا عن النادي قوله في بيان اليوم إن الأسير أبو حميد 49 عاماً المعتقل منذ عام 2002 يعاني من ورم على الرئة ويحتاج إلى عمل جراحي عاجل جراء التدهور الشديد في وضعه الصحي فيما تمتنع سلطات الاحتلال عن نقله للمستشفى وتقديم العلاج الطبي اللازم له.

ولفت النادي إلى أن ما يتعرض له أبو حميد هو جزء من سياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي يعاني منها مئات الأسرى المرضى حيث تواصل سلطات الاحتلال تحويل حاجة الأسير للعلاج إلى أداة تنكيل.