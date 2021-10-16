إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان شرق نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا وقرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة احتجاجاً على استيلاء الاحتلال على مساحات من أراضي القرية لإقامة بؤرة استيطانية ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم جميع الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات التي تشهدها البلدة منذ شهر أيار الماضي رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح الذي يتوسط عدة قرى وبلدات جنوب نابلس بالضفة الغربية.