الجزائر تدعو الأطراف اللبنانية للتحلي بروح المسؤولية والحكمة بعد أحداث الطيونة

الجزائر-سانا

أعربت الجزائر عن أسفها لسقوط ضحايا جراء أحداث الطيونة في بيروت داعية الأطراف اللبنانية إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة للحفاظ على وحدة الشعب اللبناني.

وكان مسلحون من ميليشيا القوات اللبنانية اعتدوا أمس على متظاهرين سلميين في منطقة الطيونة ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص فيما أصيب أكثر من ستين شخصاً بجروح مختلفة ولا يزال العديد منهم في المستشفيات لتلقي العلاج.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قولها في بيان اليوم “تتابع الجزائر بقلق كبير تطور الأوضاع في لبنان الشقيق وتعبر عن أسفها البالغ لسقوط ضحايا جراء الأحداث الجارية بالعاصمة بيروت”.

وأضاف البيان أن “الجزائر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة للحفاظ على وحدة الشعب اللبناني الشقيق” مؤكدة على “ضرورة ضمان السير العادي لمؤسسات الدولة والاستجابة لحاجيات ومتطلبات العيش الكريم للمواطنين”.