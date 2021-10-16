الخارجية الروسية تدين التفجيرات الإرهابية في قندهار الأفغانية

موسكو-سانا

أدانت وزارة الخارجية الروسية التفجيرات الإرهابية التي استهدفت اليوم مسجداً في مدينة قندهار جنوب أفغانستان داعية السلطات في البلاد إلى ضمان الأمن في أنحائها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها “ندين هذا العمل الإرهابي الوحشي ونأمل أن يتم الكشف عن مدبريه وأن يواجهوا عقاباً شديداً” مشيرة إلى أن “مدبري هذه العمليات يضعون نصب أعينهم هدف تأجيج النعرات الدينية وتصاعد النزاع السياسي الداخلي”.

وأعربت زاخاروفا عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين داعية السلطات الأفغانية إلى “اتخاذ خطوات إضافية لضمان الأمن في أنحاء البلاد”.

وأدت التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مسجداً اليوم في مدينة قندهار جنوب أفغانستان إلى مقتل 41 شخصاً و إصابة 70 آخرين.