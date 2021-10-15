لبنان: توقيف 19 مسلحاً من المتورطين بالاعتداء على المحتجين في الطيونة

بيروت-سانا

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية 19 مسلحاً ممن ثبت تورطهم بالاعتداء المسلح على المحتجين في منطقة الطيونة ببيروت والذي أسفر عن سقوط سبعة شهداء وعشرات الجرحى.

وكان مسلحون من ميليشيا القوات اللبنانية اعتدوا أمس على متظاهرين سلميين في منطقة الطيونة ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص فيما أصيب أكثر من ستين شخصاً بجروح مختلفة ولا يزال العديد منهم في المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية في أحداث الطيونة أسفرت عن توقيف 19 شخصاً ممن ثبت تورطهم في الاعتداء المسلح.

وأشارت الوكالة إلى أن الأجهزة الأمنية كلفت إجراء التحريات والاستقصاءات وجمع المعلومات عما حصل إضافة إلى إجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة لتحديد هويات جميع المسلحين.