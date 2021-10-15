اللواء سلامي: البحرية الإيرانية بلغت ذروة الاستعداد للرد على أي عدوان

طهران-سانا

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن القوة البحرية للحرس الثوري بلغت ذروة الاستعداد لعمليات الرد السريع على أي عدوان مشيراً إلى أن قدرات بلاده الدفاعية والهجومية مبنية على “ردود الفعل القاسية ضد الأعداء”.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن سلامي قوله خلال تفقده وحدات القوة البحرية للحرس الثوري في الخليج “أن إيران قادرة على الرد السريع ضد أي مواجهة أو تهديد وفي أي منطقة كانت” لافتاً إلى أن جهوزية وحدات القوة البحرية للحرس الثوري تزايدت مؤخراً وخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية كما تضاعفت قدراتها في مجال صناعة العوامات البحرية والطائرات المسيرة بعيدة المدى والصواريخ البحرية الموجهة.

وأشار سلامي إلى أن بحرية الحرس الثوري تستخدم حالياً الإمكانيات العالية والقدرة على التفكير والإبداع والمعرفة لدى ضباطها الشباب لتصميم وإنتاج المعدات والمنظومات التي تحتاجها استراتيجية البلاد الدفاعية.