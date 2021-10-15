موسكو: الوضع في شمال كوسوفو يبعث على القلق الشديد

نيويورك-سانا

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن قلق بلاده إزاء تطورات الوضع في شمال إقليم كوسوفو محذراً الغرب من مغبة التساهل مع تصرفات بريشتينا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم “إن الوضع في المناطق الشمالية لإقليم كوسوفو الصربي ذاتي الحكم يبعث على القلق الشديد فقد شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال الشهر الأخير” معرباً عن اعتقاده بأن موقف الدول الغربية إزاء سياسة سلطات كوسوفو والتي أسفرت عن التصعيد الأخير يحمل في طياته خطر اندلاع نزاع ساخن في المنطقة.

وأضاف نيبينزيا “إن الرد غير المفهوم من قبل زملائنا الغربيين الذين يراعون ويشجعون بريشتينا عملياً يعطيها الإحساس بأنها في منأى من المساءلة ويفتح الطريق أمام انزلاق الوضع إلى صدام مفتوح”.

وكانت المناطق الصربية شمال الإقليم شهدت في 13 تشرين الأول احتجاجات الصرب المحليين بعد قيام شرطة كوسوفو بسلسلة مداهمات في صيدليات ومتاجر محلية بذريعة البحث عن بضائع مهربة واستخدم الأمن القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ووضعت صربيا جيشها على الحدود مع الإقليم في حالة تأهب قصوى.