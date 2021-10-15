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الولايات المتحدة تعيد فتح حدودها أمام المسافرين المطعمين ضد كورونا

2021-10-15

واشنطن-سانا

أعلن البيت الأبيض عن إعادة فتح حدود الولايات المتحدة أمام المسافرين الأجانب الذين خضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا بدءاً من الشهر القادم.

ونقلت رويترز عن كيفين مونوز مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض قوله اليوم على تويتر إن تطبيق سياسة السفر الجديدة التي تتيح للمسافرين الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة جواً وبراً دخول البلاد شريطة خضوعهم للتطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ بدءاً من الثامن من تشرين الثاني القادم وكانت الولايات المتحدة أغلقت حدودها أمام المسافرين من معظم دول العالم بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين والبرازيل والهند في آذار 2020 في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

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