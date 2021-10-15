فيلم (بداية) يقدم رؤية عن الحرب على سورية من زوايا مختلفة

دمشق-سانا

يقدم الفيلم القصير “بداية” رواية للحرب الإرهابية على سورية من زوايا مختلفة ترصد ما آلات السوريين بعد هذا الحدث الذي أثر في حياتهم بشكل كبير.

الفيلم الذي تنتجه المؤسسة العامة للسينما تأليف عهد صبيحة وإخراج طارق مصطفى عدوان وتدور حكايته حول ثلاث حالات إنسانية في الحياة السورية ما بعد الحرب وتأثيرها في حياة الأفراد حيث تلتقي شخصيات الفيلم في مكانها الأول الذي تضرر جراء الإرهاب ولكنها تجتمع معلنة الانتماء للحياة والحب.

يذكر أن الفيلم من بطولة مأمون الخطيب-رنا جمول-روبين عيسى-محمد وحيد قزق-ريموندا عبود-إياد عيسى-سيزار القاضي-عدنان عربيني-نور خلف.

ميس العاني