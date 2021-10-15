طيران العدوان السعودي يجدد استهداف المحافظات اليمنية

صنعاء-سانا

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهدافه المناطق والأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية مخلفاً أضراراً مادية جسيمة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني يمني قوله “إن طيران العدوان شن 10 غارات على مديريتي العبدية والجوبة وأربع غارات على مديرية صرواح كما شن غارتين على مديرية الظاهر إضافة إلى غارة على منطقة الخسف بمديرية الحزم في محافظة الجوف” لافتاً إلى أن قوى العدوان استهدفت بقصف مدفعي منطقة المفتاح بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.