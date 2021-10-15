الاتحاد الروسي: الخطط الأوروبية في القطب الشمالي تدخل في شؤوننا

موسكو-سانا

قال عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لحماية سيادة الدولة فلاديمير بوليتايف أن خطط الاتحاد الأوروبي بمنطقة القطب الشمالي “محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الممثلة في المنطقة”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوليتايف قوله على حساب اللجنة في تلغرام اليوم: “ليس لدى الاتحاد الأوروبي كوحدة سياسية أي حقوق للإملاء على الدول الممثلة في هذه المنطقة كيف يجب أن تتصرف في أراضيها، هناك مجلس القطب الشمالي وبين أعضائه 3 دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي وتؤخذ مصالحها بعين الاعتبار أثناء اتخاذ القرارات”.

وأشار إلى أن تصريحات الاتحاد الأوروبي حول حقوقه في تحديد الموقف المشترك لبلدان منطقة القطب الشمالي لا يمكن اعتبارها إلا محاولة لانتهاك سيادة الدول المستقلة.

وشدد على أن “روسيا تتخذ القرارات الخاصة بمسائل سياستها في مجال الطاقة وضمان الأمن في أراضيها كلها بما فيها منطقة القطب الشمالي بشكل مستقل ولن تؤدي محاولات الاتحاد الأوروبي لفرض أي مبادئ لتصرف الدول في المنطقة من جانب واحد إلى أي تداعيات”.

ونشرت المفوضية الأوروبية سابقاً استراتيجية الاتحاد الأوروبي في منطقة القطب الشمالي وتتضمن مطالبة بروكسل بفرض حظر كامل على استخراج الفحم والنفط والغاز في هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها كما تدين أعمال روسيا الهادفة إلى تعزيز بنيتها التحتية لضمان أمنها فيها.