الجمعة / 15 / 10 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول النقل المستدام
2021-10-14
حزب البعث في اليمن يجدد تضامنه مع سورية
2021-10-14
المقداد يلتقي وزيرين صربيين.. تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين
2021-10-14
8 اعتداءات لإرهابيي (النصرة) من منطقة خفض التصعيد بإدلب
2021-10-14
مباحثات سورية كوبية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين
2021-10-14
المقداد لممثلي جاليتنا في صربيا: ضرورة الاستثمار في الوطن
2021-10-13
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
2021-10-13
محليات
اندلاع حريق في أراض زراعية بريف اللاذقية الشمالي
2021-10-15
إخماد حريق في قرية المتعارض بريف حمص
2021-10-15
سيدة تؤسس ورشة منزلية لإنتاج مستخلصات الأعشاب الطبيعية
2021-10-15
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية
2021-10-15
تزفيت عدد من الشوارع في قارة وتأهيل المدخل الجنوبي للمدينة
2021-10-14
ضمن الشهر الوردي.. فحوص واستشارات طبية مجانية في اللاذقية
2021-10-14
نشاطات توعوية للفتيات في الحسكة احتفاء بيوم الطفلة العالمي
2021-10-14
رياضة
كورونا تغيب أليسون وفابينيو عن ليفربول
2021-10-15
اختتام منافسات اليوم الرابع من سباق دروب تشرين
2021-10-15
بطولة كأس السوبر بكرة السلة تنطلق اليوم بلقاء الوحدة مع الكرامة
2021-10-15
الباراغوي يقيل المدرب الأرجنتيني بيريزو
2021-10-15
فوز الأرجنتين على بيرو بتصفيات أمريكا الجنوبية لكرة القدم
2021-10-15
هند ظاظا الثالثة في بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة
2021-10-14
دورتموند يحدد القيمة التسويقية للاعبه هالاند
2021-10-14
اقتصاد
فلاحو الغاب: رفع سعر شراء الشوندر السكري خطوة مشجعة
2021-10-15
معرض (تكنوتكس).. منصة تفاعلية للشركات البرمجية والإلكترونية
2021-10-15
الين الياباني يتراجع لأدنى مستوياته في ثلاثة أعوام
2021-10-15
روسيا تدخل نادي الخمسة الكبار باحتياطيات الذهب والنقد الأجنبي
2021-10-15
نوفاك: انخفاض مستويات التخزين سبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
2021-10-15
شح المعروض يرفع أسعار النفط
2021-10-15
تخصيص 16 طلب مازوت لدعم المحاصيل الاستراتيجية في حماة
2021-10-14
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نسبة الإشغال في أقسام العزل تتجاوز 100% في مشافي درعا
ستة قتلى وأكثر من ثلاثين مصاباً بإطلاق نار على متظاهرين في بيروت
بعد النتائج السلبية لمنتخبنا.. استقالة اتحاد كرة القدم رسمياً
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في المسيفرة والسهوة والكرك بريف درعا
8 اعتداءات لإرهابيي (النصرة) من منطقة خفض التصعيد بإدلب
مباحثات سورية كوبية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين
اختتام منافسات اليوم الرابع من سباق دروب تشرين
2021-10-15
تصوير: نجم ناصر
سباق دروب تشرين
2021-10-15
Afraa
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