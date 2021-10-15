روسيا تدخل نادي الخمسة الكبار باحتياطيات الذهب والنقد الأجنبي

موسكو-سانا

ذكرت هيئة الرقابة المالية الروسية أن روسيا تعد الآن إحدى الدول الخمس الرائدة من حيث الاحتياطيات الدولية.

وأفاد بيان نشرته الهيئة الروسية عقب إجراء تدقيق في إدارة احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية أوردته وكالة نوفوستي اليوم بأن احتياطيات روسيا الدولية التي تضم ذهباً ونقداً أجنبياً تجاوزت بحلول الأول من أيلول الماضي مستوى الـ 618.2 مليار دولار وهو رقم قياسي تاريخي إذ لم يبلغ بنك روسيا المركزي هذه المؤشرات من قبل.

ووفقاً للهيئة نمت الاحتياطيات بمقدار 235 مليار دولار منذ بداية العام 2015 وقالت إن روسيا تحتل في الوقت الراهن المرتبة الخامسة في العالم من حيث الاحتياطيات الدولية بعد الصين واليابان وسويسرا والهند.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.