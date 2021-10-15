العثور على جثتي ضحيتين كانتا على متن طائرة تدريب سقطت شمال بيروت

بيروت-سانا

عثر الجيش اللبناني اليوم على جثتي شخصين لقيا مصرعهما بسقوط طائرة تدريب صغيرة كانا على متنها قبل يومين قبالة الشاطئ شمال بيروت.

وقالت قيادة الجيش في بيان إن وحدات من القوات البحرية وفوج مغاوير البحر تمكنت من العثور على الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني والتي سقطت قبل يومين في البحر مشيرة إلى أنه تم انتشال جثتي الضحيتين اللتين كانتا على متنها على بعد 1200 متر من شاطئ حالات وعمق 30 متراً.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أمس الأول سقوط طائرة التدريب في البحر قبالة ساحل منطقة جبيل وهي من طراز (سيسنا 172) وتقل شابين على متنها.