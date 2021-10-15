مقتل مسلحين من ميليشيا (قسد) في هجومين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجومين نفذتهما الفصائل الشعبية استهدفا مقراً وآلية عسكرية للميليشيا في منطقة المالكية أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن “هجوماً نفذته الفصائل الشعبية استهدف ما يسمى مقر الرحبة التابع لميليشيا “قسد” بالقرب من مخيم خان الجبل بريف المالكية ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والإصابات في صفوف مسلحي الميليشيا وتدمير آلية لهم وإلحاق أضرار مادية كبيرة في المقر”.

وأضافت المصادر إن “الفصائل الشعبية استهدفت بهجوم آخر سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” في منطقة تل عدس على الطريق الترابي بين قرية تل عدس والطبقة في ريف مدينة الرميلان شرق الحسكة ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الميليشيا واعطاب السيارة المستهدفة”.

وقتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد أول من أمس في هجوم نفذته الفصائل الشعبية استهدف مقراً لهم يبعد 5 كم عن مدينة المالكية باتجاه قرية معبدة كما أسفر الهجوم عن تدمير ذخائر وإعطاب آليات.