نوفاك: انخفاض مستويات التخزين سبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا سببه انخفاض مستويات سعة التخزين وليس نقص المعروض.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نوفاك قوله في مقابلة صحفية: يتم تزويد السوق الأوروبية بالغاز بالحجم الكامل لأن إمدادات الاستيراد والإنتاج الخاص تؤمن الاستهلاك المحلي لها وفي الوقت نفسه يتم ضخ الغاز جزئيا في مرافق التخزين تحت الأرض.

وشدد نوفاك على وجود مشكلة مرتبطة بملء منشآت تخزين الغاز حيث كانت خلال السنوات الخمس الماضية عند الحد الأدنى أي ما يقرب من 74 بالمئة لافتا إلى أن هذا “يثير مخاوف لدى المشاركين في السوق إضافة إلى وجود مخاطر ونتيجة لذلك يستجيب السوق وترتفع الأسعار”.

وأوضح نوفاك أن شركة غازبروم ستزيد من طاقتها الإنتاجية في حال زاد الشركاء الأوروبيون حجم العقود طويلة الأجل.

وكانت شركة غازبروم الروسية أكدت الشهر الماضي أنها تقوم بتصدير الغاز إلى السوق الأوروبية بالامتثال الكامل للالتزامات التعاقدية وتسعى أيضا لتلبية الطلبات بإمدادات إضافية وفق الإمكانيات المتاحة.