موسكو قلقة من تأثير تحالف (أوكوس) على الأمن والاستقرار الإقليمي

موسكو-سانا

أبدت وزارة الخارجية الروسية اليوم قلقها من تأثير مهام تحالف “أوكوس” الأسترالي البريطاني الأمريكي على الأمن والاستقرار الإقليمي ومخاطر اندلاع سباق تسلح.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نيكولاي نوزدريف مدير القسم الآسيوي الثالث بالوزارة قوله: “إحدى المهام المعلنة للتحالف تقديم واشنطن ولندن المساعدة لاستراليا من أجل إنشاء أسطول نووي بذريعة تدهور الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

وأضاف نوزدريف: شراء أستراليا صواريخ توماهوك الأمريكية المجنحة واتفاقات بشأن تدوير انتشار طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية وإمكانية استخدام الغواصات النووية البريطانية القواعد العسكرية الأسترالية تثير قلقا حقيقيا بشأن تأثير تحالف “أوكوس” على الاستقرار

الإقليمي والأمن ومخاطر اندلاع سباق تسلح والحفاظ على فعالية نظام عدم انتشار السلاح النووي.

وكانت الخارجية الروسية أكدت أمس أن تحالف “أوكوس” يهدد بتقويض البنية الأمنية في آسيا والمحيط الهادئ مشددة على رفض موسكو نشر البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” في آسيا الوسطى.