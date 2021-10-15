شح المعروض يرفع أسعار النفط

ملبورن-سانا

قفزت أسعار النفط اليوم متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز اثنين بالمئة وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة وزيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لمزيج برنت ارتفعت 28 سنتا أو 3ر0 بالمئة إلى 28ر84 دولارا للبرميل بعد ارتفاعها 82 سنتا في الجلسة السابقة لتتجه صوب الارتفاع 3ر2 بالمئة خلال الأسبوع.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 30 سنتا أو 4ر0 بالمئة إلى 61ر81 دولارا للبرميل بعد زيادتها 87 سنتا أمس لتكون بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية ثلاثة بالمئة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أمس أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا ما سيؤدي إلى فجوة في المعروض بنحو 700 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام إلى أن تضيف منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها أوبك بلس مزيدا من الإمدادات كما هو مخطط في كانون الثاني المقبل.