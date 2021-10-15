الرئيس التونسي يندد بتدخل واشنطن بالشؤون الداخلية لبلاده

تونس-سانا

ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بتدخل الكونغرس الأمريكي في شؤون بلاده الداخلية.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الرئاسة التونسية قولها في بيان اليوم إن الرئيس سعيد أبلغ سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم “استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي” مشيرا إلى أن “عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج”.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أعلنت بوقت سابق عزمها عقد جلسة استماع “لدراسة الأوضاع في تونس”.

وكان الرئيس التونسي أكد اليوم في أول اجتماع بأعضاء الحكومة الجديدة رفضه لأي تدخل خارجي في شؤون بلاده الداخلية وقال “لن نقبل بأن توضع سيادتنا على طاولة مفاوضات أجنبية”.

وتشكلت في تونس حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن حرم رمضان بعد أن كان الرئيس سعيد أقال رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي من منصبه وجمد مجلس النواب ورفع الحصانة عن جميع النواب في تموز الماضى إثر احتجاجات شعبية عنيفة جرت في عدة مدن تونسية.