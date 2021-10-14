فرقة قصيد تحتفي بالمؤلف الموسيقي السوري مهدي إبراهيم

دمشق-سانا

احتفت فرقة قصيد بقيادة المايسترو كمال سكيكر بالمؤلف الموسيقي السوري القدير مهدي ابراهيم وذلك من خلال أمسية موسيقية قدمت فيها أهم أعماله على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وفي رصيد ابراهيم أكثر من 180 عملا موسيقيا وغنائيا مسجلا لصالح إذاعة دمشق و 14 كتابا من تأليفه وإعداده في مجال البحث الموسيقي وتعلم الموسيقا.

وعزفت الفرقة بحضور إبراهيم عشرة أعمال من تأليفه عمل على توزيعها المايسترو سكيكر بمشاركة المغنيين الأكاديميين الشابين هبة فاهمه وريان جريرة.

ومن المقطوعات التي عزفتها الفرقة في الغروب وسماعي أحلامي وسماعي كرد إضافة إلى أغنيات بعدو قلبي ومو قصدي ومتل الحلم وحبي الك بصوت فاهمه.

وكان نصيب جريرة في الامسية موشح كلما هب الهوى ودور سلمت أمري لتختتم فرقة قصيد الأمسية بمقطوعة بما أنك إنسان.

يذكر أن مهدي ابراهيم من مواليد طرطوس 1963 وهو عضو نقابة الفنانين ومدير مؤسس للمعهد العربي للموسيقا بطرطوس وعمل مدرسا لمادة الغناء العربي بالمعهد العالي للموسيقا بدمشق وهو عضو لجان تحكيم في مهرجانات محلية ومشرف ومدرب لفرق موسيقية وحاصل على جائزتي الأورنينا الذهبية في مهرجان الأغنية السورية والمايكرفون الذهبي في مهرجان الأغنية العربية.

رشا محفوض