لافروف وعبد اللهيان: استعادة العمل بالاتفاق النووي بصيغته الأصلية

موسكو-سانا

أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي اليوم ضرورة استعادة العمل بالاتفاق النووي في صيغته الأصلية المتوازنة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إنه “جرى الحديث خلال الاتصال عن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والتأكيد على أن استعادة العمل بالاتفاق النووي في صيغته الأصلية المتوازنة هي السبيل الصحيح والوحيد لضمان حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية”.

إلى ذلك ذكرت وكالة فارس الايرانية للانباء ان وزير الخارجية الروسي أشاد خلال الاتصال الهاتفي بالموقف العقلاني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها.

من جهته أشار عبد اللهيان الى ان المحادثات التي جرت اليوم في طهران بين مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري ومساعد وزير خارجية الاتحاد الاوروبي إنريكي مورا كانت إيجابية وركزت على إيجاد حلول عملية لرفع المشاكل والقضايا العالقة الراهنة في محادثات فيينا والتي تعود إلى موقف واشنطن ونهجها البعيد عن الالتزام تجاه الرفع الكامل والفعال لاجراءات الحظر الأحادية وغير القانونية.

وكان مساعد الخارجية الايرانية للشوءون السياسية على باقرى أكد خلال محادثات اجراها اليوم مع مورا ان هناك شكوكا جادة حول إرادة أميركا الحقيقية للالتزام بتعهداتها بخصوص الاتفاق النووى مع إيران منتقدا تقاعس الأطراف الأوروبية في تنفيذ التزاماتها في إطار هذا الاتفاق.

يذكر أن الجولة السادسة من مفاوضات احياء الاتفاق النووي في فيينا اختتمت في 20 حزيران الماضي.