هند ظاظا ثالثة في بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة

مسقط-سانا

حققت لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة البطلة هند ظاظا المركز الثالث في بطولة عمان الدولية التي تقام حالياً في سلطنة عمان بإشراف الاتحاد الدولي.

وفازت ظاظا في المواجهة الأولى على لاعبة من كازخستان بنتيجة 3-صفر ومن ثم على بطلة العرب المصرية حبيبة بسومي بنتيجة 3-1 وتأهلت إلى الدور ربع النهائي لتلاقي بطلة إيران وتفوز عليها وتعبر إلى الدور نصف النهائي بمواجهة بطلة الهند صاحبة التصنيف الرابع على مستوى العالم بفئتها وتخسر لاعبتنا معها بصعوبة بالغة بنتيجة 2-3 وتحل بالمركز الثالث وتكسب نقاط مهمة في التصنيف الدولي.

محمد الخاطر