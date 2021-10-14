سباق دروب تشرين الدولي للدراجات يواصل منافساته لليوم الثالث

اللاذقية-سانا

اختتمت منافسات اليوم الثالث من سباق دروب تشرين الدولي للدراجات الذي يقيمه الاتحاد الرياضي العام في اللاذقية بمشاركة 65 لاعباً ولاعبة من روسيا والعراق والسودان ولبنان وفلسطين وسورية.

ففي منافسات الفردي العام لفئة الإناث لمسافة 55 كم الذي شاركت فيه 22 متسابقة من ثلاثة فرق سورية وفريقين روسيين وفريق من السودان توجت اللاعبة السورية ساندي أسعد بالمركز الأول وجاءت الروسية صوفيا بوكوفا بالمركز الثاني وجاءت لاعبتنا فاطمة شوق بالمركز الثالث.

وفي فئة الشابات جاءت لاعباتنا ميران الفارس وساندي درغام وأميرة العلبي بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي.

كما جاءت لاعباتنا مرح خضير وسحاب غيبور ومريم خلوف في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بفئة السيدات.

وانتهت منافسات فئة تحت 23 عاما بفوز اللاعبة الروسية ديان لابتوفا بالمركز الأول تلتها لاعبتنا هيلين طراف ثم اللاعبة السودانية مها شملص.

وتستكمل يوم غد منافسات السباق بإقامة مسابقة الذكور للفردي العام لفئات الناشئين والشباب والرجال.