إيران تكشف عن عقارين نباتيين لعلاج كورونا

طهران-سانا

كشفت شركة (زرين طب مشرق زمين) الإيرانية عن إنتاجها عقارين نباتيين لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية ارنا تم إخضاع العقارين للتجارب السريرية بطهران وأظهرا فاعلية جيدة في علاج المصابين بفيروس كورونا حيث يساعد عقار (فورمولا استراغالوس زد ام زد) المرخص من قبل إدارة الغذاء والدواء الإيرانية في تحسين أعراض مرضى كورونا مثل آلام الجسم والسعال وضيق التنفس كما يساعد عقار (ريلانغ زد ام زد) المرخص أيضاً من قبل الإدارة في تخفيف أعراض المرض.

وتعمل إيران على تطوير وإنتاج العديد من اللقاحات المحلية المضادة لفيروس كورونا حيث أعلنت منتصف الشهر الماضي عن الانتهاء من التجارب السريرية للقاح (سبايكوجن) الإيراني الأسترالي المشترك.