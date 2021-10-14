لافروف: موسكو وواشنطن تعملان على تنشيط الاتصالات بينهما

موسكو-سانا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجود رغبة مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة لتنشيط الاتصالات على مختلف المستويات نافيا في الوقت نفسه وجود موعد محدد للقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

ورداً على سؤال للصحفيين حول إمكانية عقد لقاء روسي أمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة في روما قال لافروف وفق ما نقلت وكالة “انترفاكس”: “بشكل عام خلال اتصالاتي مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وعلى مستوى نوابنا ندرس الجداول الزمنية المحتملة لمزيد من الاتصالات بين الرئيسين وهناك رغبة متبادلة لتنشيط هذه الاتصالات”.

ولم يحدد لافروف موعداً محتملاً للقاء الروسي الأمريكي وقال: “عندما نجد إطاراً زمنياً مقبولا ًللطرفين سنخبركم بذلك بالطبع”.

وفي سياق متصل أوضح لافروف أن دول آسيا الوسطى أكدت لروسيا مراراً عدم الرغبة في نشر قوات أمريكية على أراضيها واعتبرت هذه التدخلات “غير مقبولة” بالنسبة لهم كما أشار إلى أنه لم يسمع عن نية الولايات المتحدة نشر قوات مكافحة الإرهاب في أوزبكستان.

وحول استئناف الاتصالات مع مجموعة النورماندي “روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا” بشأن التسوية في شرق أوكرانيا جدد لافروف تأكيده ضرورة ضمان تنفيذ القرارات السابقة التي تم تبنيها بهذه الصيغة.

كما لفت وزير الخارجية الروسي الانتباه إلى البيان المشترك الذي تم تبنيه في ختام القمة الأوروبية الأوكرانية المنعقدة في كييف والذي يطلق على روسيا مباشرة صفة “المعتدي” وعبارات “فظة للغاية” تطالب موسكو الوفاء باتفاقيات مينسك “وكأننا كما ورد في البيان طرف في الاتفاقية” مشدداً على أن ذلك يتناقض بشكل خطير مع الحقيقة.