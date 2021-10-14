ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ نحو شهر مدعومة بتراجع الدولار.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب زاد في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 27ر1797 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الـ 15 من أيلول الماضي عند 31ر1797 دولارا في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 بالمئة إلى 90ر1797 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 9ر0 بالمئة إلى 28ر23 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 6ر1 بالمئة إلى 52ر1036 دولارا بينما زاد البلاديوم 7ر3 بالمئة إلى 26ر2184 دولارا.