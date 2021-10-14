العثور على حطام سفينة بريطانية غارقة بعد 200 عام من فقدانها

لندن-سانا

عثر على حطام سفينة يبلغ طوله 40 قدماً مدفوناً تحت رمال شاطئ في لاتفيا ويعود تاريخه إلى نحو 200 عام.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن سكانا في لاتفيا اكتشفوا جزءا من الحطام في شاطئ لا يبعد سوى كيلومترات معدودة عن العاصمة ريغا وأن الحجم الحقيقي للحطام ظل مخفيا حتى جاء الخبراء والحفارات حيث تم الكشف عن الجزء الأكبر من الحطام ويرجح أن هذا الحطام يعود إلى سفينة حربية بريطانية مفقودة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد هوية السفينة إلا أن هناك أدلة تظهر أن هيكلها كان مطليا بالنحاس وهي تقنية كانت تستخدمها البحرية البريطانية قبل قرنين من الزمان كما كانت تستخدمها السفن التجارية التي تسافر إلى مسافات بعيدة.

وذكرت الصحيفة أن البريطانيين شرعوا في طلاء الأجزاء المغمورة من السفن أواخر القرن الثامن عشر بهذا الطلاء لذلك من المحتمل أن يعود الحطام إلى القرن التاسع عشر ودفع هذا الأمر مسؤولي التراث في لاتفيا إلى افتراض أن عمرها يتراوح بين 150 و200 عام.