قصائد وطنية لشعراء ملتقى العاصي في اتحاد الكتاب بحمص

حمص-سانا

على أوتار حب الوطن عزف شعراء ملتقى العاصي كلماتهم في لقاء شعري استضافه فرع اتحاد الكتاب بحمص وحضره لفيف من المثقفين والمهتمين.

وحملت القصائد التي ألقاها الشاعر إبراهيم الهاشم مدير ملتقى حمص الثقافي الأدبي نزعة من التمرد على مآسي الحياة ومجابهتها بعزيمة تأبى الانهزام عبر نصيه الوطني إصرار والوجداني على طريق المستحيل.

وشاركت الشاعرة فاطمة الحسن بثلاث قصائد وجدانية من الشعر الحديث تناثرت بين حروفها مشاعر الحنين الأنثوي الرقيق الممزوج بنبرة حزينة بفعل قسوة الحياة وظلمها وجاءت بعناوين شعرة وأشواق والناجية.

وإلى حمص بجمالها وحجارتها السوادء المتجذرة في التاريخ ختم الشاعر ناصر إبراهيم اللقاء بقصيدة وطنية مهداة إلى مدينة الميماس التي ما زال الشعراء يتغنون فيها.

حنان سويد