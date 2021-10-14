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استشهاد جندي وجرح ثلاثة آخرين جراء عدوان جوي إسرائيلي باتجاه منطقة تدمر

2021-10-13

حمص-سانا

استشهد جندي من عناصر الجيش العربي السوري وجرح ثلاثة آخرون جراء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه حوالي الساعة الحادية عشرة و34 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف بإتجاه منطقة تدمر في ريف حمص مستهدفا برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي في الثامن من الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

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