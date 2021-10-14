اتحاد الكتاب العرب في السفارة الروسية

دمشق-سانا

في لقاء ثقافي جمع السفير الروسي الكسندر يفيموف ورئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني وأعضاء المكتب التنفيذي في السفارة الروسية بدمشق تم طرح بناء علاقات ثقافية بين اتحاد الكتاب الروسي واتحاد الكتاب العرب في سورية تعزيزاً للمثاقفة وعلاقة البلدين.

الدكتور الحوراني أشار إلى أهمية التعاون والدور الروسي في دعم الشعب السوري وأهمية تفعيل التعاون الثقافي الذي يرسخ كل العلاقات لافتاً إلى دور روسيا في دعم الصمود السوري لدحر الإرهاب إضافة إلى القرار بطباعة كتاب لكاتب روسي مهم في اتحاد الكتاب العرب.

وبادل السفير الروسي يفيوف الدكتور الحوراني وأعضاء المكتب التنفيذي الرؤى الثقافية وضرورة الانفتاح والتعاون وتفعيل الثقافة بين الكتاب الروس والسوريين مبيناً أنه سيحاور في لقاء قريب الكتاب السوريين ويسعى إلى تفعيل دور الكتاب بين البلدين.

حضر اللقاء الثقافي أيضاً الأدباء والشعراء توفيق أحمد ورياض طبرا والأرقم الزعبي والدكتور جهاد بكفلوني وعياد عيد.

محمد خالد الخضر