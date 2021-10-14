اليونسكو تعتمد قرارين خاصين بفلسطين والخارجية الفلسطينية تؤكد بطلان إجراءات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

اعتمد المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في دورته الـ 212 وبالإجماع القرارين الخاصين بفلسطين وهما “فلسطين المحتلة” و”المؤسسات الثقافية والتعليمية”.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد “اليونسكو” للقرارين مؤكدة أهمية ما احتوياه في بنودهما خاصة وضع مدينة القدس المحتلة وبطلان جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة وضرورة إلغائها فورا ومطالبتها بوقف ممارساتها وإجراءاتها في تزوير الرواية الأصلية للقدس.

وأوضحت الخارجية في بيان أن القرارين ركزا على عمليات التنقيب وأعمال الحفريات إضافة إلى حرمان الفلسطينيين من الحق في العبادة والتنقل وتشويه أصالة وسلامة المواقع التراثية في القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيما في المدينة القديمة وحولها ووقف كل الانتهاكات التي تخالف أحكام اتفاقيات وقرارات منظمة اليونسكو حول فلسطين.

وشددت الخارجية على ضرورة تنفيذ القرار الخاص بالموقعين الفلسطينيين الحرم الإبراهيمي وكهف البطاركة في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة مؤكدة رفضها للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المواقع وتغيير معالمها وحظر وصول المصلين الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين.

وطالبت الخارجية منظمة “اليونسكو” العمل بالقرارات ذات الصلة والضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها التهويدية ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني داعية المجتمع الدولي إلى رفض جرائم الاحتلال في المدينة المقدسة التي تشكل جزءاً أساسيا من أدوات الاضطهاد والحرب ضد الشعب الفلسطيني من خلال حرمانه من الصلاة في الحرم الشريف وتقويض الوضع القائم التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة عبر السماح للمستوطنين بأداء طقوسهم الاستفزازية هناك.

وبينت الخارجية الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة “اليونسكو” للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس المحتلة وأسوارها وبذل كافة الجهود اللازمة لضمان تنفيذ أحكام وقرارات واتفاقيات “اليونسكو” مطالبة إياها الإسراع في تعيين ممثل دائم للمنظمة في مدينة القدس من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاصها بانتظام في أقرب وقت ممكن.