موسكو: محاولات فرض حظر فوري على الأسلحة النووية يأتي بنتائج عكسية

موسكو-سانا

أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار وتحديد الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية كونستانتين فورونتسوف أن بلاده تعتبر محاولات فرض حظر فوري على الأسلحة النووية خاطئة وتؤدي إلى نتائج عكسية.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن فورونتسوف قوله أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة “نتعاطف مع آراء أولئك الذين يدعمون الإزالة المبكرة للأسلحة النووية غير أن التقدم في نزع السلاح النووي ممكن فقط على أساس توافق الآراء”.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن “روسيا تنطلق من حقيقة أن دول الأمم المتحدة مطالبة بإصلاح الفهم بأنه لا ينبغي نشر أسلحة من أي نوع في الفضاء الخارجي وأن الاهتمام الخاص لأعضاء الأمم المتحدة يتطلب تصور عدد من البلدان للفضاء على أنه ساحة لشن الأعمال العدائية فيما يتعلق بتنفيذ منشآت أحادية الجانب لوضع أسلحة في الفضاء”.

وأوضح فورونتسوف أنه من المهم للغاية الآن أن يصبح منع سباق التسلح في الفضاء دون قيد أو شرط هو معيار السياسة الوطنية لدول الأمم المتحدة لافتاً إلى أنه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المطالبة بإصلاح الفهم بأنه لا ينبغي نشر أسلحة من أي نوع في الفضاء.