الشرطة الإسبانية تقبض على أربعة إرهابيين في برشلونة

مدريد-سانا

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أربعة مسلحين يشتبه في كونهم أعضاء في خلية إرهابية ثلاثة في برشلونة والرابع في مدريد كانوا يخططون لشن هجوم إرهابي.

ونقلت رويترز عن الشرطة الإسبانية قولها في بيان “إن الضباط عثروا على ثلاثة أسلحة بيضاء وذخيرة في منزل قائد المجموعة الذي كان قد اعتقل من قبل في تركيا عام 2016 عندما حاول دخول منطقة صراع للانضمام إلى إرهابيي (داعش) ويقضي شخص خامس يشتبه في أنه عضو بالخلية بالفعل عقوبة بالسجن لم تعرف مدتها.

وكانت الشرطة الإسبانية قامت الشهر الماضي بإخلاء منطقة وسط مدينة أوفيدو شمال غرب البلاد بعد ورود بلاغ بوجود قنبلة.

وتشهد الدول الغربية ولا سيما الأوروبية حالة استنفار أمني خوفاً من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها وذلك بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية.