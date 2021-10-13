بوتين: الإرهابيون يتجمعون في أفغانستان

موسكو-سانا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من محاولة الإرهابيين القادمين من سورية والعراق إلى أفغانستان زعزعة استقرار الوضع في بلدان رابطة الدول المستقلة.

ونقلت روسيا اليوم عن بوتين قوله: من المهم مراقبة الوضع على الحدود الأفغانية باستمرار والاستعداد لمواجهة الأرهابيين داعيا من وصفهم بـ “جهات إنفاذ القانون والأمن” تنسيق عملها وإذا لزم الأمر إجراء عمليات خاصة مشتركة.

وأوضح بوتين أن التهديدات المحتملة الناشئة لآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز ومناطق أخرى نوقشت بالتفصيل في قمم منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون في أيلول الماضي وسننظر أيضا في هذا الموضوع في قمة رابطة الدول المستقلة المقبلة.

كما وصف بوتين الوضع في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية بأنه صعب وهو أمر معقد فقط بفعل تصرفات مجموعات من تنظيم”داعش”الإرهابي.

وكانت حركة طالبان استولت على العاصمة الافغانية كابول في الخامس عشر من آب الحالي بعد استيلائها على مناطق واسعة من البلاد خلال الأشهر الأخيرة وذلك عقب إعلان الإدارة الأمريكية نيتها سحب قواتها من بعد عشرين سنة من التدخل العسكري الذي أدى إلى الفوضى وعدم الاستقرار في هذا البلد.