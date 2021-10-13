مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

موسكو-سانا

بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة مع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الطاقة ولا سيما قطاع النفط.

وركز الوزيران خلال لقاء على هامش المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو اليوم على ضرورة توفير شروط مناسبة لعمل مؤسسات النفط والغاز في ظروف مواجهة تهديدات فلول المجموعات الإرهابية المتبقية في مناطق حقول النفط والغاز في البلدين.

وأكد الجانبان أهمية المضي قدما في تطوير العلاقات السورية العراقية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويخدم مصالح مواطني البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

حضر اللقاء سفير سورية في روسيا الدكتور رياض حداد.