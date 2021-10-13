فنانة سورية شابة تشارك في فيلم عالمي

دمشق-سانا

أنهت الفنانة الشابة لين برازي تصوير مشاهدها في الفيلم العالمي (هي فيلم) في السويد حيث يعد هذا العام استثنائياً لها بعد مشاركتها في الفيلم السوري (فيك أب) مع النجم أيمن زيدان.

وفي تصريح لوكالة سانا أشارت برازي إلى أن مشاركتها في (هي فيلم) جاءت بعد نجاحها في تخطي مرحلة (الكاستينغ) التي تقدم إليها 171 طالباً مبينة أنه تم قبول 19 طالباً فقط خضعوا لعدة ورشات من فن الأداء ولغة الجسد ومخارج الحروف على مدار ستة أشهر.

وبينت أنه نتيجة النجاح بتجربة الأداء كان لها دور في هذا الفيلم العالمي الذي صور بين خمس دول أوروبية وحمل طابع البطولة الجماعية.

وأوضحت أن تجربة الأداء كانت غنية وكفيلة بامتلاك المهارات وتثبيت الثقة بموهبتها لتتابع وتستمر في مجال التمثيل.

وتابعت “إضافة الى دوري في الفيلم العالمي كانت هناك نتائج مهمة أخرى اكتسبتها على الصعيد المهني والفني والإنساني تتمثل بكيفية التعامل مع الشخصية ورسم ملامحها وطرق الوقوف أمام الكاميرا وتبني الإحساس الصادق للفعل والكلمة”.

يشار إلى أن الممثلة الشابة لين برازي دخلت باب الفن من بوابة عروض الأزياء ومسابقات الجمال لتسجل حضوراً لافتاً في فترة قصيرة.

رشا محفوض