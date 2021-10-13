بوتين: مستعدون لحوار مباشر مع الناتو يضمن مصالحنا

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن روسيا مستعدة للحوار المباشر مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله في جلسة عامة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي “نحن مستعدون للتواصل مباشرة مع حلف شمال الأطلسي لكننا سنفعل ما نعتبره ضروريا لحماية مصالحنا وضمان أمننا”.

وأضاف بوتين أن “العسكريين الروس موجودون على أراضي روسيا وأجرينا تدريبات (غرب 2021) مؤخراً وهي تدريبات كبيرة وقمنا بإجراء العديد من التدريبات على أراضينا كما يقوم الأمريكيون أيضاً بتدريبات واسعة النطاق ولكن على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيهم.. نحن لم نذهب إلى واشنطن أو نيويورك لإجراء التدريبات لكنهم جاؤوا إلينا وأجروا مناورات بالقرب من حدودنا”.

وتساءل بوتين “كيف نرد على ذلك؟ أكرر أنجري تدريباتنا على أراضينا ولا يوجد شيء يثير الدهشة هنا ولن نقدم تقريراً عن ذلك لأحد”.

وكان الناتو أعلن في وقت سابق أنه قرر تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص كما ان الحلف قرر سحب اعتماد ثمانية أعضاء في البعثة الروسية زاعما أنهم ضباط غير معلنين في الاستخبارات الروسية.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة توتراً بسبب تعزيز وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.