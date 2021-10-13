العدوان السعودي يواصل خروقاته في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 219 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط في الحديدة اليوم قوله “إن الخروقات تضمنت 7 غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية ومحاولات تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي وحيس”.

وأشار المصدر إلى أنه من بين الخروقات تحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا و29 خرقاً بقصف مدفعي و156 خرقا بأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.