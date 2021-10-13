334 مليون ليرة لدعم مراكز الإطفاء في المحافظات

دمشق-سانا

خصصت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مبلغ 334 مليون ليرة سورية لتأمين معدات ومستلزمات الإطفاء لأفواج ووحدات ومراكز الإطفاء في المحافظات تضاف إلى المساهمات المالية المقدمة سابقا لهذا القطاع والبالغة 335 مليون ليرة.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذا المبلغ يعزز جاهزية طواقم الإطفاء في المحافظات لمواجهة المخاطر والحرائق بما يمكنها من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها.

ودعما لهذا القطاع أمنت الوزارة 63 آلية إطفاء حديثة من حساب لجنة إعادة الإعمار وزعت على المحافظات وبذلك يصبح إجمالي عدد الآليات 404.

سفيرة إسماعيل