حفل فني لعلي الديك وفرقة درعا للفنون الشعبية في ملعب المدينة

درعا-سانا

وسط أجواء من الفرح وتفاعل الاهالي أحيا الفنان علي الديك وفرقة درعا للفنون الشعبية حفلا فنيا في ملعب العشب الصناعي وسط مدينة درعا.

الحفل الذي أقامته الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء يندرج ضمن إطار الدعم النفسي والاجتماعي للأهالي الذين عانوا ويلات الحرب لسنوات عديدة.

رئيس الجمعية الدكتور مازن حميدي ذكر في كلمته أن الاحتفالية الفنية رسالة للعالم أن درعا انتصرت على الإرهاب وعادت إلى دورها الريادي في بناء الوطن.

وأكد عدد من الحضور أن الحفل مساحة للفرح بعد إحلال الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة مشيرين إلى أن محافظة درعا بدأت تتعافى تدريجيا بعد اتساع نطاق المصالحات والتسويات.

ورأى سليم الحمصي في تصريح لمراسل سانا أن الحفل عكس حالة التعافي وقدم صورا مشرقة عن أهالي درعا وتراثها الجميل فيما دعت ثريا حسين إلى المزيد من الفعاليات الفنية التي تبعث الفرح في نفوس الناس.

قاسم المقداد